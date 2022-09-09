Дочь Стива Джобса высмеивает iPhone 14 от Apple с помощью мема, намекая, что он такой же, как и предыдущая модель

Ева Джобс пошутила, что новый iPhone 14 не сильно отличается от предыдущей модели Apple.

Ева Джобс, дочь соучредителя Apple Стива Джобса, в среду, похоже, нанесла удар по компании своего покойного отца.

24-летний Джобс опубликовал в Instagram мем, в котором пошутил, что iPhone 14, представленный во время мероприятия Apple "Far Out" в среду, до жути похож на предыдущую модель смартфона.

"Я обновляю iPhone 13 до iPhone 14 после сегодняшнего анонса Apple", - гласит популярный мем. На меме изображен мужчина, держащий рубашку, идентичную той, которую он носит.На меме изображен мужчина, держащий в руках рубашку, идентичную той, что на нем надета.

Ева Джобс опубликовала в Instagram шутку над iPhone 14.Instagram

Представитель Apple не ответил на запрос Insider о комментариях перед публикацией.