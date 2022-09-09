Дочь Стива Джобса высмеивает iPhone 14 от Apple с помощью мема, намекая, что он такой же, как и предыдущая модель
Ева Джобс пошутила, что новый iPhone 14 не сильно отличается от предыдущей модели Apple.
Ева Джобс, дочь соучредителя Apple Стива Джобса, в среду, похоже, нанесла удар по компании своего покойного отца.
24-летний Джобс опубликовал в Instagram мем, в котором пошутил, что iPhone 14, представленный во время мероприятия Apple "Far Out" в среду, до жути похож на предыдущую модель смартфона.
"Я обновляю iPhone 13 до iPhone 14 после сегодняшнего анонса Apple", - гласит популярный мем. На меме изображен мужчина, держащий рубашку, идентичную той, которую он носит.На меме изображен мужчина, держащий в руках рубашку, идентичную той, что на нем надета.
Ева Джобс опубликовала в Instagram шутку над iPhone 14.Instagram
Представитель Apple не ответил на запрос Insider о комментариях перед публикацией.
Опубликовано: Иван Беглов
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции на острове Папуа в Индонезийской части
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками