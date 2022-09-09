Лорен Пауэлл Джобс говорит, что ей и ее мужу Стиву Джобсу, помешанному на деталях, потребовалось 8 лет, чтобы купить диван
Это все потому, что они не могли договориться об одном. Джобс был печально известен своим вниманием к деталям, что, по-видимому, затрудняло выбор мебели для его дома.
Лорен Пауэлл Джобс, которая была замужем за Джобсом в течение 20 лет до его смерти в 2011 году, поговорила с генеральным директором Apple Тимом Куком, легендарным дизайнером Джони Айвом и журналисткой Карой Свишер на ежегодной конференции Code в среду.
Свишер спросил участников дискуссии о том, как Джобс привносил заботу в свои творения, и о том, как общественность воспринимает его как привередливого.
Пауэлл Джобс начал отвечать, объяснив, как у Джобса в раннем возрасте развилось собственное чувство эстетики, чувство дизайна, которое также отразилось на решениях пары по оформлению интерьера.
"Люди годами смеялись над нами, потому что в нашем доме мы не могли договориться о диване или стульях", - со смехом сказал Пауэлл Джобс.
"Люди годами смеялись над нами, потому что в нашем доме мы не могли договориться о диване или стульях", - со смехом сказал Пауэлл Джобс.
Опубликовано: Антон Райт
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