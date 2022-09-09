Рози О.Доннел сообщила руководству NBC о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
В среду в издании Нью Йоркер было опубликовано интервью Рози О.Доннел, из которого читатели узнали, что женщина сообщила руководству NBC о том что является лесбиянкой еще до запуска ее телешоу в эфир.
По словам О.Доннел она начала чувствовать себя лесбиянкой еще в возрасте примерно 10 лет, когда поняла, что для нее девочки более интересны.
Сама ведущая не ожидала, что возглавляемое ей шоу обретет такой успех в стране и подвигнет целую волну связанную с гей-культурой.
Опубликовано: Сергей Крамич
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции на острове Папуа в Индонезийской части
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками