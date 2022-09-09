Рози О.Доннел сообщила руководству NBC о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

В среду в издании Нью Йоркер было опубликовано интервью Рози О.Доннел, из которого читатели узнали, что женщина сообщила руководству NBC о том что является лесбиянкой еще до запуска ее телешоу в эфир.

По словам О.Доннел она начала чувствовать себя лесбиянкой еще в возрасте примерно 10 лет, когда поняла, что для нее девочки более интересны.

Сама ведущая не ожидала, что возглавляемое ей шоу обретет такой успех в стране и подвигнет целую волну связанную с гей-культурой.