Округ Алабама сажает в тюрьму беременных женщин, чтобы “защитить” их плод
В тюрьме округа Этова, штат Алабама, содержатся несколько беременных женщин и молодых мам за предполагаемое употребление наркотиков во время беременности.
Ни одна из женщин, по крайней мере две из которых чернокожие, не была осуждена, несмотря на то, что они провели в тюрьме несколько месяцев.
Согласно закону штата Алабама о химической опасности, который был истолкован в 2013 году для защиты плода, женщины, у которых положительный результат теста на наркотики во время беременности в округе Этова, могут содержаться под стражей до тех пор, пока они не отправятся в реабилитационный центр для наркоманов и не заплатят округу залог в размере 10 000 долларов.
Опубликовано: Антон Райт
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