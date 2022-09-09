Мирное население эвакуируют из Купянска и Изюма в Харьковской области

Пресс-служба администрации Харьковской области сообщает, что население таких городов как Изюм и Купянск эвакуируется из своих домов.

В пятницу лидер администрации Харьковской области& Виталий Ганчев появился в эфире передачи "Соловьёв Live", где сообщил, что населения городов Купянск и Изюм уже сейчас эвакуируется в связи с участившимися обстрелами данных населённых пунктов со стороны вооружённых сил Украины.

Ганчев подчёркивает, что в Купянске сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация, поскольку ВСУ регулярно обстреливают город, однако украинские солдаты до сих пор не могут взять поселение штурмом из-за интенсивного сопротивления российской армии.