Мирное население эвакуируют из Купянска и Изюма в Харьковской области
Пресс-служба администрации Харьковской области сообщает, что население таких городов как Изюм и Купянск эвакуируется из своих домов.
В пятницу лидер администрации Харьковской области& Виталий Ганчев появился в эфире передачи "Соловьёв Live", где сообщил, что населения городов Купянск и Изюм уже сейчас эвакуируется в связи с участившимися обстрелами данных населённых пунктов со стороны вооружённых сил Украины.
Ганчев подчёркивает, что в Купянске сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация, поскольку ВСУ регулярно обстреливают город, однако украинские солдаты до сих пор не могут взять поселение штурмом из-за интенсивного сопротивления российской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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