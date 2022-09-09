Паддингтон отдал дань уважения королеве, твит стал мегапопулярным
Вымышленный медведь Паддингтон спустя несколько минут опубликовал в своем аккаунте твит в котором благодарил Елизавету за все.
Короткая публикация мгновенно обрела популярность, быстро собрав свыше 124 тыс. ретвитов и собрав больше 760 тыс. лайков.
Аналитики предполагают, что этот твит является отражением настроения всей британской нации, которая скорбит и благодарит свою королеву за годы служения народу.
Опубликовано: Сергей Крамич
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