Паддингтон отдал дань уважения королеве, твит стал мегапопулярным

Вымышленный медведь Паддингтон спустя несколько минут опубликовал в своем аккаунте твит в котором благодарил Елизавету за все.

Короткая публикация мгновенно обрела популярность, быстро собрав свыше 124 тыс. ретвитов и собрав больше 760 тыс. лайков.

Аналитики предполагают, что этот твит является отражением настроения всей британской нации, которая скорбит и благодарит свою королеву за годы служения народу.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 





 

 


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