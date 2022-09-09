Welt: соседи Германии не хотят подписывать договор о взаимных поставках газа
Информационное агентство Welt утверждает, что страны-соседи Германии целенаправленно не подписывают с Берлином соглашение о взаимных поставках энергоресурсов.
Немецкая газета Welt, ссылаясь на Министерство экономики ФРГ утверждает, что многие европейские страны-соседи Германии отказываются заключать с ней договор о взаимных поставках газа. По данным Welt, уже сейчас такой договор с Берлином имеют Дания и Австрия, однако другие страны, которым ФРГ предлагала подписать аналогичный документ, отказываются.
Вместе с тем в Welt отмечают, что Берлин уже успел предложить подписание взаимных газовых гарантий в случае ЧС Бельгии, Люксембургу, Нидерландам и Польше, но всюду ФРГ получила отказ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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