Welt: соседи Германии не хотят подписывать договор о взаимных поставках газа

Информационное агентство Welt утверждает, что страны-соседи Германии целенаправленно не подписывают с Берлином соглашение о взаимных поставках энергоресурсов.

Немецкая газета Welt, ссылаясь на Министерство экономики ФРГ утверждает, что многие европейские страны-соседи Германии отказываются заключать с ней договор о взаимных поставках газа. По данным Welt, уже сейчас такой договор с Берлином имеют Дания и Австрия, однако другие страны, которым ФРГ предлагала подписать аналогичный документ, отказываются.

Вместе с тем в Welt отмечают, что Берлин уже успел предложить подписание взаимных газовых гарантий в случае ЧС Бельгии, Люксембургу, Нидерландам и Польше, но всюду ФРГ получила отказ.