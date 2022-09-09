Лена Ленина нашла в Монако миллионера, который завещал ей все свое состояние
Активы богача, обиженного на детей и внуков, насчитывают несколько десятков миллионов евро и элитную недвижимость.
Лена Ленина на несколько месяцев пропала из поля зрения общественности. Как выяснила КП, писательница и бизнесвумен лето провела довольно продуктивно. Звезда в Монако подружилась с богатым, пожилым и холостым богачом.
Перспективный жених, как выяснилось, был очень обижен на детей и внуков. которые его позабыли. Лена Ленина сориентировалась и очаровала немолодого, но богатого мужчину.
Журналисты уточнили, что миллионер уже завещал диве все свое огромное состояние. Оно включает десятки миллионов евро и элитную недвижимость.
Издание при этом сообщает, что украинская сиделка богача успела доложить внучке престарелого жениха о новом завещании. Родственница миллионера подала на Ленину в суд, утверждая, что она соблазнила ее деда.
Обделенная наследница требует через суд признать деда-миллионера недееспособным, и его новое завещание - недействительным. Чем закончится эта история, покажет время.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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