Султан Брунея Хассанал Болкиах занял первое место в рейтинге самых долгоправящих монархов из ныне живущих после смерти Королевы Великобритании Елизаветы II.

9 сентября британская газета-таблоид Daily Mail сообщила, что правящий султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире, после смерти царствующей на протяжении семидесяти лет её Величества Елизаветы Второй, которая мирно ушла из жизни вчера вечером в возрасте девяносто шести лет.

Болкиах, провозглашённый султаном после отречения от престола его предшественника Омара Али Сайфуддина III, возглавляет Брунея уже на протяжении пятидесяти пяти лет. Примечательно, что Хассанал Болкиах также занимает должности премьер-министра, министра обороны и финансов султаната на северо-западном берегу острова Калимантан.