"Болезнь легионеров" начала свое смертельное шествие по Южной Америке

От вспышки редкого заболевания уже скончалось шесть человек, десятки заразились.

Человечество только начало оправляться от страха перед Covid-19, как еще одно опасное заболевание дало знать о себе в Южной Америке.

Это так называемая "болезнь легионеров", которая вызывается бактерией Legionella, от которой и берет свое название.

Бактерия обитает преимущественно в пресной воде и, по сообщению ВОЗ, вызывает редкий и тяжелый тип двухсторонней пневмонии под названием легионеллез.

Заболевание сопровождается затруднением дыхания, лихорадкой, мышечными и желудочными болями.

Вспышка заболевания началась в провинции Аргентины Тукуман. Здесь было выявлено 22 заболевших, шестеро из которых, к сожалению, скончались.

Заразиться этим заболеванием друг от друга люди не могут - только возле открытых водоемов, в бассейнах, под системами увлажнения и кондиционирования воздуха в метро, аэропортах, вокзалах, жилых и офисных помещениях.

Болезнь успешно лечится антибиотиками, главное, чтобы она не зашла слишком далеко.

Предыдущие вспышки легионеллеза были отмечены в Италии в 2018 году и в России в 2007 году.