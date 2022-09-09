"Болезнь легионеров" начала свое смертельное шествие по Южной Америке
От вспышки редкого заболевания уже скончалось шесть человек, десятки заразились.
Человечество только начало оправляться от страха перед Covid-19, как еще одно опасное заболевание дало знать о себе в Южной Америке.
Это так называемая "болезнь легионеров", которая вызывается бактерией Legionella, от которой и берет свое название.
Бактерия обитает преимущественно в пресной воде и, по сообщению ВОЗ, вызывает редкий и тяжелый тип двухсторонней пневмонии под названием легионеллез.
Заболевание сопровождается затруднением дыхания, лихорадкой, мышечными и желудочными болями.
Вспышка заболевания началась в провинции Аргентины Тукуман. Здесь было выявлено 22 заболевших, шестеро из которых, к сожалению, скончались.
Заразиться этим заболеванием друг от друга люди не могут - только возле открытых водоемов, в бассейнах, под системами увлажнения и кондиционирования воздуха в метро, аэропортах, вокзалах, жилых и офисных помещениях.
Болезнь успешно лечится антибиотиками, главное, чтобы она не зашла слишком далеко.
Предыдущие вспышки легионеллеза были отмечены в Италии в 2018 году и в России в 2007 году.
Опубликовано: Наталья Павлова
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