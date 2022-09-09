Заявления Столтенберга поставило под сомнения политику Германии в отношении вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил под сомнение доводы Германии против поставок в Украину большого количества вооружений Бундесвера.

Отвечая на вопрос, должны ли союзники выполнять задачи Североатлантического союза, а не поставлять Украине больше оборудования, норвежец ясно дал понять, что считает поражение Украины более опасным, чем запасы вооружений стран НАТО, пополненные ниже плана.

«Убедившись, что Россия не победит в Украине, мы также повысим собственную безопасность и укрепим альянс», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Использование запасов вооружений стран НАТО помогает снизить риск агрессивных действий России против стран НАТО. В настоящее время более 80 процентов сухопутных войск России задействованы в войне на Украине, считает шеф Альянса.

Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт дала понять, что не видит возможности отправить оружие со складов Бундесвера на Украину для оборонительных целей против России.

«Я должна признать, как министр обороны, (...) мы достигаем пределов того, что мы можем дать от Бундесвера», — сказала она на заседании кабинета министров. Бундесвер должен быть в состоянии гарантировать национальную оборону и оборону Альянса, отметила министр.