Столтенберг: Россия задействовала в спецоперации на Украине 80% войск
В пятницу вечером глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия задействовала 80 процентов своих сухопутных войск в СВО на Украине.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе лидер Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что Министерство обороны России якобы задействовало восемьдесят процентов сухопутных войск армии РФ с 24 февраля в ходе специальной военной операции на Украине.
При этом Столтенберг считает, что российские войска уже истощены якобы неспособны на новое наступление, ввиду чего НАТО намерено усилить военную поддержку Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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