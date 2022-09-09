Столтенберг: Россия задействовала в спецоперации на Украине 80% войск

В пятницу вечером глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия задействовала 80 процентов своих сухопутных войск в СВО на Украине.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе лидер Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что Министерство обороны России якобы задействовало восемьдесят процентов сухопутных войск армии РФ с 24 февраля в ходе специальной военной операции на Украине.

При этом Столтенберг считает, что российские войска уже истощены якобы неспособны на новое наступление, ввиду чего НАТО намерено усилить военную поддержку Киева.