Столтенберг: Россия задействовала в спецоперации на Украине 80% войск

В пятницу вечером глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия задействовала 80 процентов своих сухопутных войск в СВО на Украине.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе лидер Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что Министерство обороны России якобы задействовало восемьдесят процентов сухопутных войск армии РФ с 24 февраля в ходе специальной военной операции на Украине.

При этом Столтенберг считает, что российские войска уже истощены якобы неспособны на новое наступление, ввиду чего НАТО намерено усилить военную поддержку Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 