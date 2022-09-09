«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж

Украинская компания "Нафтогаз" сделала запрос о новом арбитраже против "Газпрома" с целью получения выплат за транзит газа через Украину.

9 сентября компания "Нафтогаз" выступила с обращением к Международной торговой палате в Париже с целью запуска нового арбитражного процесса, целью которого является желание "Нафтогаза" взыскать средства с "Газпрома", которые якобы Россия не выплатила Киеву за транзит газа через украинские территории.

В заявлении "Нафтогаза" утверждается, что Украина надеется на проведение арбитража с российским "Газпромом" на территории швейцарского Цюриха.