«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
Украинская компания "Нафтогаз" сделала запрос о новом арбитраже против "Газпрома" с целью получения выплат за транзит газа через Украину.
9 сентября компания "Нафтогаз" выступила с обращением к Международной торговой палате в Париже с целью запуска нового арбитражного процесса, целью которого является желание "Нафтогаза" взыскать средства с "Газпрома", которые якобы Россия не выплатила Киеву за транзит газа через украинские территории.
В заявлении "Нафтогаза" утверждается, что Украина надеется на проведение арбитража с российским "Газпромом" на территории швейцарского Цюриха.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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