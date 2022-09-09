Siemens провела первый пробный запуск водородного поезда

Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) по-прежнему эксплуатируют около 3000 вредных для климата дизельных поездов. Некоторые из них могут быть заменены водородными поездами.

На пути к климатической нейтральности в 2040 году компания Deutsche Bahn в пятницу провела первый официальный тест-драйв нового водородного поезда на Нижнем Рейне.

Поезд, разработанный Siemens и названный «Mireo plus H», не производит выхлопных газов и в испытанной версии имеет запас хода до 800 километров. Он работает на водороде, произведенном экологически нейтральным способом, и выделяет только водяной пар.

Дальнейшие тестовые рейсы поезда запланированы в северном Шварцвальде с осени 2023 года - пока без пассажиров. С 2024 года поезд будет курсировать с пассажирами в течение года в качестве регионального поезда между Тюбингеном , Хорбом и Пфорцхаймом , заменив там дизельный поезд.

Поезд был заправлен топливом в пятницу после тест-драйва на мобильной водородной заправочной станции Deutsche Bahn в испытательном центре Siemens в Вегберге.

«Впервые это занимает не больше времени, чем заправка дизель-поезда», — подчеркнули на железной дороге. Это важный аспект, учитывая плотный график движения поездов в региональном сообщении. «Это делает водородную технологию конкурентоспособной по сравнению с дизельным топливом, которое ранее использовалось в повседневной эксплуатации», — говорится в сообщении.

С осени 2023 года водород будет производиться на заводе DB в Тюбингене путем электролиза с использованием зеленого электричества. Водородные поезда будут обслуживаться компанией DB Regio в Ульме.