Кто еще покоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронят Елизавету II

Через десять дней британскую королеву Елизавету II похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, там, к слову захоронено еще 35 членов королевской семьи.

Часовня расположена рядом с главным храмом рыцарей ордена Подвязки, который еще в 1348 году возвел тогдашний король Англии Эдуард III.

Из знаменитых монархов здесь покоятся также Генрих VII - основатель династии Тюдоров, Георг VI, Карл I - активный присоединитесь земель, Георга V, который был двоюродным братом Николая II, а также королева-мать Елизавета, мама упокоившейся Елизаветы II.

Напомним, что Елизавета II скончалась в четверг после обострения заболевания в своей резиденции в Шотландии на 97-м году жизни.