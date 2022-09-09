Кто еще покоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронят Елизавету II
Через десять дней британскую королеву Елизавету II похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, там, к слову захоронено еще 35 членов королевской семьи.
Часовня расположена рядом с главным храмом рыцарей ордена Подвязки, который еще в 1348 году возвел тогдашний король Англии Эдуард III.
Из знаменитых монархов здесь покоятся также Генрих VII - основатель династии Тюдоров, Георг VI, Карл I - активный присоединитесь земель, Георга V, который был двоюродным братом Николая II, а также королева-мать Елизавета, мама упокоившейся Елизаветы II.
Напомним, что Елизавета II скончалась в четверг после обострения заболевания в своей резиденции в Шотландии на 97-м году жизни.
Опубликовано: Тарас Медведев
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