Российская армия перебрасывает тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» на харьковское направление фронта.

9 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий, рассказало о том, что в настоящее время происходит на харьковском направлении в рамках специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что в настоящее время Вооружённые силы РФ перебрасывают усовершенствованную систему ТОС-1А «Солнцепёк», чтобы подавить подразделения ВСУ, которые до сих пор не прекращают совершать тщетные попытки контрнаступления.