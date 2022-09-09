ВС России перебрасывают тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» на харьковское направление

Российская армия перебрасывает тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» на харьковское направление фронта.

9 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий, рассказало о том, что в настоящее время происходит на харьковском направлении в рамках специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что в настоящее время Вооружённые силы РФ перебрасывают усовершенствованную систему ТОС-1А «Солнцепёк», чтобы подавить подразделения ВСУ, которые до сих пор не прекращают совершать тщетные попытки контрнаступления.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 


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