ВС России перебрасывают тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» на харьковское направление
Российская армия перебрасывает тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» на харьковское направление фронта.
9 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий, рассказало о том, что в настоящее время происходит на харьковском направлении в рамках специальной военной операции на Украине.
Отмечается, что в настоящее время Вооружённые силы РФ перебрасывают усовершенствованную систему ТОС-1А «Солнцепёк», чтобы подавить подразделения ВСУ, которые до сих пор не прекращают совершать тщетные попытки контрнаступления.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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