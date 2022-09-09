Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании Трасс

Король Великобритании Карл III провёл первый официальный приём британского премьера Лиз Трасс.

В пятницу, 9 сентября 2022 года, международное информационное агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что король Великобритании Карл III провёл первую аудиенцию в роли британского монарха с новоизбранным премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Обозреватели АП сообщили, что официальный прём прошёл в резиденции мирно ушедшей из жизни Елизаветы II Букингемском дворце, куда сразу после смерти своей матери прибыл новый король Великобритании Карл III со своей супругой Камиллой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 


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