Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании Трасс
Король Великобритании Карл III провёл первый официальный приём британского премьера Лиз Трасс.
В пятницу, 9 сентября 2022 года, международное информационное агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что король Великобритании Карл III провёл первую аудиенцию в роли британского монарха с новоизбранным премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс.
Обозреватели АП сообщили, что официальный прём прошёл в резиденции мирно ушедшей из жизни Елизаветы II Букингемском дворце, куда сразу после смерти своей матери прибыл новый король Великобритании Карл III со своей супругой Камиллой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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