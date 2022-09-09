Генсек Нато Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс значительно усиливает свое присутствие у восточных границ.

Сегодня,9 сентября генеральный секретарь НАТО Столтенберг по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о размещении новых военных баз у границ с Россией. Таким образом НАТО посылает России сигнал, что силы альянса будут защищать территории любого союзного государства, подчеркнул Йенс Столтенберг в своем заявлении.

Надо отметить, что 3 сентября главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен заявил, что Вашингтону следовало бы направить свои усилия на прекращении украинского конфликта, а не на его разжигании.