Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Генсек Нато Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс значительно усиливает свое присутствие у восточных границ.
Сегодня,9 сентября генеральный секретарь НАТО Столтенберг по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о размещении новых военных баз у границ с Россией. Таким образом НАТО посылает России сигнал, что силы альянса будут защищать территории любого союзного государства, подчеркнул Йенс Столтенберг в своем заявлении.
Надо отметить, что 3 сентября главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен заявил, что Вашингтону следовало бы направить свои усилия на прекращении украинского конфликта, а не на его разжигании.
Опубликовано: Елена Калиновская
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