Ким Кардашьян начала изучать юриспруденцию ради своих детей

По словам Ким Кардашьян, ее дети имеют малые шансы по сравнению с белокожими в случае ареста.

Живя в США женщина прекрасно понимает, что черный цвет кожи не даст возможности нормально защищаться в суде, а судьи будут предвзято относится к афроамериканцам.

Для того чтобы ее дети в случае ареста имели возможность нормальной защиты, Кардашьян и приступила к занятиям юриспруденцией, поскольку никто лучше матери не защитит своего ребенка.