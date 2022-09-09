Ким Кардашьян начала изучать юриспруденцию ради своих детей

По словам Ким Кардашьян, ее дети имеют малые шансы по сравнению с белокожими в случае ареста.

Живя в США женщина прекрасно понимает, что черный цвет кожи не даст возможности нормально защищаться в суде, а судьи будут предвзято относится к афроамериканцам.

Для того чтобы ее дети в случае ареста имели возможность нормальной защиты, Кардашьян и приступила к занятиям юриспруденцией, поскольку никто лучше матери не защитит своего ребенка.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 





 

 


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