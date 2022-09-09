МАГАТЭ призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС из-за риска ядерной аварии
Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выступил со срочным заявлением.
В нем он призвал к немедленному прекращению обстрелов электростанции из-за риска ядерной аварии, сообщает Reuters.
Гросси пишет, что ситуация вокруг завода серьезная, особенно после того, как обстрелом город Энергодар был отключен от электричества, водопровода и канализации.
Гросси снова призвал к созданию зоны ядерной безопасности.
"Это единственный способ гарантировать, что мы не столкнемся с ядерной аварией", — сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Вашингтон обвинил Москву в нарушении прав Навального
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции на острове Папуа в Индонезийской части
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками