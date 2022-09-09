МАГАТЭ призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС из-за риска ядерной аварии

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выступил со срочным заявлением.

В нем он призвал к немедленному прекращению обстрелов электростанции из-за риска ядерной аварии, сообщает Reuters.

Гросси пишет, что ситуация вокруг завода серьезная, особенно после того, как обстрелом город Энергодар был отключен от электричества, водопровода и канализации.

Гросси снова призвал к созданию зоны ядерной безопасности.

"Это единственный способ гарантировать, что мы не столкнемся с ядерной аварией", — сказал он.