Полянский: российской делегации не выдали визы для посещения Генеральной Ассамблеи ООН
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что члены российской делегации до сих пор не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
В пятницу, 9 сентября 2022 года, первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пресс-релизе заявил, что делегация России во главе с Сергеем Лавровым до сих пор не получила визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Полянский отметил, что открытие семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 13 сентября этого года в Нью-Йорке, поэтому российское дипломатическое ведомство всё ещё может получить визы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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