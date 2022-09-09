Полянский: российской делегации не выдали визы для посещения Генеральной Ассамблеи ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что члены российской делегации до сих пор не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

В пятницу, 9 сентября 2022 года, первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пресс-релизе заявил, что делегация России во главе с Сергеем Лавровым до сих пор не получила визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Полянский отметил, что открытие семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 13 сентября этого года в Нью-Йорке, поэтому российское дипломатическое ведомство всё ещё может получить визы.