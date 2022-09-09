Украина потребовала от Запада $3,4 миллиарда

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада должны выделить Украине 3,4 миллиарда долларов.

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил о том, что в ближайшие три месяца киевскому режиму потребуются 3,4 миллиарда долларов для восстановления страны.

Шмыгаль утверждает, что запрашиваемые у западных государств финансовые средства необходимы Украине «для решения первоочередных задач» по восстановлению страны после спецоперации.