Украина потребовала от Запада $3,4 миллиарда

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада должны выделить Украине 3,4 миллиарда долларов.

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил о том, что в ближайшие три месяца киевскому режиму потребуются 3,4 миллиарда долларов для восстановления страны.

Шмыгаль утверждает, что запрашиваемые у западных государств финансовые средства необходимы Украине «для решения первоочередных задач» по восстановлению страны после спецоперации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 


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