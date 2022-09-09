Король Карл III обратился с первым посланием к британской нации

Король Великобритании Карл III произнес свою инаугурационную речь. Он получил корону в четверг после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Король Карл III

Король Карл III вначале подчеркнул, что он говорил с народом с чувством печали.

"При жизни Ее Величество, моя любимая мать, была источником вдохновения, примером для меня и всей моей семьи", — сказал он.

Он подчеркнул, что его семья в долгу перед королевой, в том числе за ее любовь, руководство и понимание.

Карл III сказал, что "чувства восхищения и уважения", которые вызывала королева Елизавета II, "стали признаком ее правления".

"Как может засвидетельствовать каждый член моей семьи, она сочетала эти качества с теплотой, юмором и безошибочным умением видеть в людях лучшее", - подчеркнул король.

Король Карл III воздал должное "любимой жене Камилле", отметив, что она стала королевой-консортом. Он подчеркнул, что Камилла будет предана выполнению своих обязанностей в новой роли.

Карл III объявил, что обязанности принца Уэльского, которые он до сих пор выполнял, перешли к принцу Уильяму. Он также послал слова любви своему сыну Гарри и его жене Меган, которые "строят свою жизнь за границей".

Он также обратился к "своей любимой матери".

"В тот момент, когда ты отправляешься в свое последнее великое путешествие, чтобы присоединиться к моему дорогому покойному папе, я просто хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так усердно служили все эти годы", - добавил он.