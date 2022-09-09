Во Франции срочно отзывают из магазинов зефирных мишек, в которых могут быть металлические предметы

Будьте осторожны, если недавно купили зефирных мишек в супермаркете, объявляют в эти дни СМИ по всей Франции.

По данным сайта Rappel Conso , несколько партий брендов Cémoi и Carrefour Classic стали предметом массового отзыва по всей Франции.

На самом деле они могут содержать нити или металлические инородные тела, сообщают СМИ.

Эти добровольные отзывы по инициативе брендов касаются в общей сложности пяти «медвежьих» сортов  Cémoi и одного Carrefour Classic.

 Рассматриваемые лоты продавались по всей Франции, во многих магазинах.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 


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