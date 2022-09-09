Король Карл III выразил свою любовь к принцу Гарри и его жене Меган

Король Карл III выразил свою любовь к своему сыну Гарри и его жене Меган, чей разрыв с монархией и переезд в Калифорнию потрясли королевскую семью.

«Я также хочу выразить свою любовь к Гарри и Меган, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей», — сказал государь, в своем первом телеобращении к нации.

Карл III в своей речи заключил: « Дорогая матушка, это ваше последнее путешествие. Ты найдешь моего дорогого отца. Спасибо, спасибо за эту любовь, за эту преданность нашей семье и семье народов. Я надеюсь, что отряды ангелов будут сопровождать вас во сне».