Карл III впервые обратился к нации с телевизионной речью

Царствующий король Великобритании Карл III впервые обратился к британской нации с телевизионной речью.

В пятницу, 9 сентября 2022 года, телеканал CBN сообщил, что новый британский монарх Карл III впервые обратился к подданным Соединённого Королевства с телевизионным обращением, где пообещал, что будет служить своему народу «с непоколебимой преданностью».

Король Карл III также заявил, что его покойная мать, мирно ушедшая из жизни вчера вечером в Шотландии Елизавета II, всегда была для него и всей британской королевской семьи «источником вдохновения и примером».