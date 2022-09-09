Карл III впервые обратился к нации с телевизионной речью
Царствующий король Великобритании Карл III впервые обратился к британской нации с телевизионной речью.
В пятницу, 9 сентября 2022 года, телеканал CBN сообщил, что новый британский монарх Карл III впервые обратился к подданным Соединённого Королевства с телевизионным обращением, где пообещал, что будет служить своему народу «с непоколебимой преданностью».
Король Карл III также заявил, что его покойная мать, мирно ушедшая из жизни вчера вечером в Шотландии Елизавета II, всегда была для него и всей британской королевской семьи «источником вдохновения и примером».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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