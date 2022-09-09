Лукашенко подписал указ о новом порядке индексации цен на коммунальные услуги для юрлиц

Президент Беларуси подписал в пятницу указ, которым установлен порядок расчета за коммунальные услуги для юридических лиц.

Документ стал необходим в связи с переходом Беларуси на расчеты за энергоносители в российских рублях.

В этой связи указом устанавливается, что «индексация цен на энергоресурсы и тарифов на коммунальные услуги осуществляется в привязке не к курсу доллара США, а к курсу иностранной валюты, используемой при расчетах».

Цена на газ с 1 июля 2022 года рассчитывается по курсу белорусского рубля к российскому.