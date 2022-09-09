Лукашенко подписал указ о новом порядке индексации цен на коммунальные услуги для юрлиц
Президент Беларуси подписал в пятницу указ, которым установлен порядок расчета за коммунальные услуги для юридических лиц.
Документ стал необходим в связи с переходом Беларуси на расчеты за энергоносители в российских рублях.
В этой связи указом устанавливается, что «индексация цен на энергоресурсы и тарифов на коммунальные услуги осуществляется в привязке не к курсу доллара США, а к курсу иностранной валюты, используемой при расчетах».
Цена на газ с 1 июля 2022 года рассчитывается по курсу белорусского рубля к российскому.
Опубликовано: Тарас Медведев
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