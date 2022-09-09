Северная Корея готова нанести упреждающий ядерный удар в случае угрозы Ким Чен Ыну

Северная Корея объявила себя ядерной державой и приняла новый закон, в соответствии с которым она утверждает, что может нанести упреждающий ядерный удар, если сочтет, что другая страна угрожает ей или ее лидеру Ким Чен Ыну.

По данным CNN, лидер страны Ким Чен Ын заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия и не будет вести переговоры о денуклеаризации, сообщает Центральное агентство печати Кореи.

Согласно принятому закону, КНДР гарантировала себе возможность проведения упреждающих ударов с применением ядерного оружия, "если Пхеньян сочтет, что угроза со стороны данного государства стране или лидеру Ким Чен Ына неизбежна".

Новые правила запрещают властям Северной Кореи делиться технологиями ядерного оружия с другими странами. Кроме того, закон официально признает ядерное оружие средством национальной обороны.

Как сообщает CNN, США обеспокоены тем, что Ким Чен Ын готовится провести первое за много лет испытание ядерного оружия. Последняя такая попытка была в 2017 году.