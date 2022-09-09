Путин: Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам сотни тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Европы

Президент России Владимир Путин высказался на тему продовольственного кризиса в мире.

На заседании Совета Безопасности Российской Федерации на тему ситуации продовольственного кризиса в мире Владимир Путин заявил, что Евросоюз может покупать российские удобрения, но при этом поставки на рынки Африки и Азии запрещены- такая несправедливость недопустима, подчеркнул российский лидер.

Всего до конца года Россия намерена передать нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерна. Президент поручил Совбезу и МИД заняться вопросом изучения возможности поставок необходимого продовольствия тем странам, которым оно необходимо.