Путин: Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам сотни тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Европы
Президент России Владимир Путин высказался на тему продовольственного кризиса в мире.
На заседании Совета Безопасности Российской Федерации на тему ситуации продовольственного кризиса в мире Владимир Путин заявил, что Евросоюз может покупать российские удобрения, но при этом поставки на рынки Африки и Азии запрещены- такая несправедливость недопустима, подчеркнул российский лидер.
Всего до конца года Россия намерена передать нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерна. Президент поручил Совбезу и МИД заняться вопросом изучения возможности поставок необходимого продовольствия тем странам, которым оно необходимо.
Опубликовано: Елена Калиновская
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