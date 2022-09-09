В Уфе горит торговый центр «Меркурий»

МЧС России сообщило, что в Орджоникидзевском районе Уфы возник крупный пожар в торговом центре «Меркурий».

В пятницу вечером, 9 сентября 2022 года, пресс-центр Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан сообщил, что в столичном торговом центре «Меркурий» возникло крупное возгорание.

Отмечается, что на место пожара в Орджоникидзевском районе Уфы было направлено несколько пожарных расчётов, которые оперативно приступили к тушению возгорания на втором эта ТЦ «Меркурий», пламя которого начало распространяться на третий этаж здания.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 


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