Файзон Лав считает, что Ариес Спирс слишком стремится к славе
Актер-комик Файзон Лав выступая в одной из телепрограмм высказал мнение, Ариес Спирс не более чем глупая женщина.
По словам Файзона певице не стоит танцевать во время выступлений, поскольку при ее телосложении это вызывает отторжение у публики и мешает наслаждаться номером.
Насчет своих данных Лав признал, что также находится не в форме, но он это прекрасно осознает и делает все, чтобы не казаться зрителям идиотом, в отличие от Ариес излишне стремящейся к скандальной славе.
Опубликовано: Сергей Крамич
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