Файзон Лав считает, что Ариес Спирс слишком стремится к славе

Актер-комик Файзон Лав выступая в одной из телепрограмм высказал мнение, Ариес Спирс не более чем глупая женщина.

По словам Файзона певице не стоит танцевать во время выступлений, поскольку при ее телосложении это вызывает отторжение у публики и мешает наслаждаться номером.

Насчет своих данных Лав признал, что также находится не в форме, но он это прекрасно осознает и делает все, чтобы не казаться зрителям идиотом, в отличие от Ариес излишне стремящейся к скандальной славе.