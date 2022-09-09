Файзон Лав считает, что Ариес Спирс слишком стремится к славе

Актер-комик Файзон Лав выступая в одной из телепрограмм высказал мнение, Ариес Спирс не более чем глупая женщина.

По словам Файзона певице не стоит танцевать во время выступлений, поскольку при ее телосложении это вызывает отторжение у публики и мешает наслаждаться номером.

Насчет своих данных Лав признал, что также находится не в форме, но он это прекрасно осознает и делает все, чтобы не казаться зрителям идиотом, в отличие от Ариес излишне стремящейся к скандальной славе.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 





 

 


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