Лукашенко удостоил государственных наград 160 сотрудников различных сфер деятельности
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О награждении» государственными наградами 160 сотрудников различных сфер деятельности.
9 сентября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко подписал Указ «О награждении» орденами, медалями и почётными званиями сто шестидесяти граждан за многолетний образцовый труд.
В список награждённых государственными наградами попали представители различных сфер деятельности, среди которых гендиректор «Белоруснефти» Александр Ляхов, председатель Верховного суда Валентин Сукало и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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