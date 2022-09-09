Ученые уточнили, сколько шагов в день нужно пройти, чтобы избежать деменции после пятидесяти
Специалисты напомнили простой способ, помогающий сохранять ясность ума в почтенном возрасте.
Ученые Сиднейского университета и университета Южной Дании установили связь между каждодневной ходьбой и развитием деменции, сообщает Вокруг света.
Такой вывод сделан в результате масштабного эксперимента, в котором участвовали 80 тысяч человек в течение 7 лет. Как выяснилось, диапазон может составлять от 3800 до 9800 шагов, но важна также скорость ходьбы. Оптимальное сочетание этих параметров снижает риск заболевания на 62 процента.
Участников поделили на 2 группы. Первые двигались в умеренном темпе (примерно 40 шагов в минуту), вторые — в ускоренном (свыше 40).
Через 7 лет выяснилось: чтобы страдать деменцией на 50 процентов меньше, люди первой группы должны делать в день в среднем 9826 шагов. Второй для этого потребовалось меньше шагов - 6315 в день.
То есть, интенсивность оказалась важнее количества.
Авторы надеются, что это научное открытие стимулирует малоподвижных людей к изменению своего образа жизни.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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