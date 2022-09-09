Директор АвтоВАЗа сообщил, что к выпуску готовятся новые модели

Российский производитель АвтоВАЗ утверждает, что скоро начнет выпускать совершенно новые модели автомобилей. Компания уже планирует реструктурировать свою логистику и создать новые цепочки поставок, сообщает "Интерфакс".

Исполнительный директор АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что вскоре основной производитель автомобилей Lada представит миру совершенно новые модели. Компания планирует начать выпуск 500 000 автомобилей в год, в основном, на своем заводе в Тольятти.

Соколов подчеркнул, что хотя российские автозаводы в последнее время простаивают, а уход бренда Renault с российского рынка существенно подорвал их рентабельность, в итоге были организованы новые цепочки поставок. Следующим шагом является реструктуризация логистики, чтобы обеспечить непрерывность транспортировки компонентов.

АвтоВАЗ — крупнейший производитель автомобилей в России. В 2021 году было продано 385 000 единиц, что означает около 20% доли на российском рынке.

После начала российской спецоперации в Украине, все основные производители ушли из России. Заводы были закрыты, а ввоз запчастей прекращен. Среди прочего, это сделала компания Renault, имевшая контрольный пакет акций АвтоВАЗа. В результате производство автомобилей в России было парализовано, упав на 97% в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года.

В июле продажи автомобилей Lada были еще на очень низком уровне, но в августе на российский рынок поступило чуть более 18 000 авто, что на 75% больше, чем в июле. В настоящее время АвтоВАЗ выпускает только две модели Lada, обе в более компактном варианте, лишенном западных комплектующих — Granta и Niva.