Амаль Клуни появилась в вызывающем мини на вечеринке «Билета в Рай»

Амаль и Джорджа Клуни сфотографировали, когда они держались за руки возле 180 The Strand, где проходила афтепати фильма «Билет в рай».

44-летняя Амаль блистала в желтом мини-платье Stella McCartney с пайетками. Дизайн отличался воротником-стойкой и расклешенными рукавами, которые она сочетала с серебряными туфлями на каблуке и золотым клатчем.

61-летний Джордж придерживался более непринужденного образа, надев черную рубашку и куртку, которые он сочетал с джинсами и замшевыми туфлями нейтрального цвета.

Оба образа отличались от тех, что пара носила на красной ковровой дорожке всего за несколько часов до этого, представляя новый фильм вместе с Джулией Роберс.

Там Джордж был без галстука и выглядел стильно в темно-синем костюме-тройке.

Амаль выбрала расшитое бисером мятно-зеленое платье-комбинацию, которое она дополнила драгоценностями Cartier, в том числе серьгами-люстрами, цветочным бриллиантовым браслетом и двойным кольцом в стиле арт-деко.

Рассказывая о своем браке в интервью, Амаль сказала, что в лице мужа у нее есть партнер, который невероятно вдохновляет и поддерживает, и у них есть дом, наполненный любовью и смехом.

Пара является родителями 5-летних близнецов Александра и Эллы.