Амаль Клуни появилась в вызывающем мини на вечеринке «Билета в Рай»
Амаль и Джорджа Клуни сфотографировали, когда они держались за руки возле 180 The Strand, где проходила афтепати фильма «Билет в рай».
44-летняя Амаль блистала в желтом мини-платье Stella McCartney с пайетками. Дизайн отличался воротником-стойкой и расклешенными рукавами, которые она сочетала с серебряными туфлями на каблуке и золотым клатчем.
61-летний Джордж придерживался более непринужденного образа, надев черную рубашку и куртку, которые он сочетал с джинсами и замшевыми туфлями нейтрального цвета.
Оба образа отличались от тех, что пара носила на красной ковровой дорожке всего за несколько часов до этого, представляя новый фильм вместе с Джулией Роберс.
Там Джордж был без галстука и выглядел стильно в темно-синем костюме-тройке.
Амаль выбрала расшитое бисером мятно-зеленое платье-комбинацию, которое она дополнила драгоценностями Cartier, в том числе серьгами-люстрами, цветочным бриллиантовым браслетом и двойным кольцом в стиле арт-деко.
Рассказывая о своем браке в интервью, Амаль сказала, что в лице мужа у нее есть партнер, который невероятно вдохновляет и поддерживает, и у них есть дом, наполненный любовью и смехом.
Пара является родителями 5-летних близнецов Александра и Эллы.
Опубликовано: Светлана Репина
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