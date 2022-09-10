Ученые обнаружили сбой ДНК, который сделал из неандертальца человека

Ученые обнаружили сбой в нашей ДНК человека, который, возможно, помог отделить разум наших предков от разума неандертальцев и других вымерших родственников.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, мутация, возникшая за последние несколько сотен тысяч лет, стимулирует развитие большего количества нейронов в той части мозга, которую люди используют для самых сложных форм мышления.

Виланд Хаттнер, нейробиолог из Института молекулярно-клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Дрездене, Германия, и один из авторов исследования говорит, что один ген делает нас людьми.

Человеческий мозг позволяет нам делать то, что не под силу другим живым видам, например, использовать полноценный язык и строить сложные планы на будущее.

Согласно результатам исследования, органоид головного мозга, похожий на неандертальца, производит меньше нейронов, чем органоиды с человеческой версией.

Изучая черепа гоминидов, палеоантропологи обнаружили, что мозг наших предков резко увеличился в размерах, начиная примерно с 2 миллионов лет назад.

Они достигли размера живого человека примерно 600 000 лет назад. У неандертальцев, среди наших ближайших вымерших родственников гоминидов, мозг был таким же большим, как у нас.

Но у неандертальцев мозг был удлиненным, тогда как у людей он более сферической формы. Ученые пока не могут сказать, чем объясняются эти различия.