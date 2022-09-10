Ученые обнаружили сбой ДНК, который сделал из неандертальца человека
Ученые обнаружили сбой в нашей ДНК человека, который, возможно, помог отделить разум наших предков от разума неандертальцев и других вымерших родственников.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, мутация, возникшая за последние несколько сотен тысяч лет, стимулирует развитие большего количества нейронов в той части мозга, которую люди используют для самых сложных форм мышления.
Виланд Хаттнер, нейробиолог из Института молекулярно-клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Дрездене, Германия, и один из авторов исследования говорит, что один ген делает нас людьми.
Человеческий мозг позволяет нам делать то, что не под силу другим живым видам, например, использовать полноценный язык и строить сложные планы на будущее.
Согласно результатам исследования, органоид головного мозга, похожий на неандертальца, производит меньше нейронов, чем органоиды с человеческой версией.
Изучая черепа гоминидов, палеоантропологи обнаружили, что мозг наших предков резко увеличился в размерах, начиная примерно с 2 миллионов лет назад.
Они достигли размера живого человека примерно 600 000 лет назад. У неандертальцев, среди наших ближайших вымерших родственников гоминидов, мозг был таким же большим, как у нас.
Но у неандертальцев мозг был удлиненным, тогда как у людей он более сферической формы. Ученые пока не могут сказать, чем объясняются эти различия.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
В Марокко прошла демонстрация против нормализации отношений с Израилем
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Вашингтон обвинил Москву в нарушении прав Навального
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками