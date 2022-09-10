Северная Корея приняла закон, позволяющий ей наносить ядерный удар первой

На этой неделе Северная Корея приняла новый закон, который позволяет ядерным силам страны первыми нанести удар ядерным оружием в случае обнаружения угрозы неминуемой атаки на ее руководство.

В законе говорится, что в случае возникновения опасности для системы управления ядерными силами государства в результате нападения неприятельских сил ядерный удар должен быть нанесен автоматически и немедленно для уничтожения вражеских сил.

Закон устанавливает широкий спектр условий, при которых Северная Корея может нанести упреждающий ядерный удар.

Сюда входят условия нападения или доказательства надвигающегося нападения с использованием обычного оружия или оружия массового уничтожения на государство, стратегические объекты или руководство государства.

Прежний закон предусматривал, что Северная Корея может использовать ядерное оружие для «отражения вторжения или нападения со стороны враждебного ядерного государства и нанесения ответных ударов.

Анкит Панда из базирующегося в США Фонда Карнеги за международный мир считает, что формулировка закона может указывать на то, что в случае смерти Ким Чен Ына будет назначен высокопоставленный чиновник для санкционирования ядерных ударов.

По его мнению, основная идея здесь состоит в том, чтобы сообщить Соединенным Штатам и Южной Корее, что обезглавливание северокорейского руководства не избавит их от ядерного возмездия.

Хотя Южная Корея и США заявляют, что не стремятся сменить правительство Северной Кореи силой, у обеих стран есть военные планы, подразумевающие нанесение ударов по руководству Пхеньяна.