Россия отвергает обвинения в покупке беспилотников в Иране и оружия – в Северной Корее
Россия потребовала в ООН, чтобы США и Великобритания предоставили доказательства в поддержку их утверждений о том, что Москва искала беспилотники из Ирана, а также ракеты и артиллерийские снаряды из КНДР для использования в Украине.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что эти страны должны предоставить доказательства либо признать, что распространяют недостоверную информацию.
Соединенные Штаты обвинили Иран в поставке беспилотников России для использования на Украине, что Тегеран отрицает.
Вашингтон также обвинил Москву в том, что она «закупает миллионы ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи. Об этом заявил в Совете заместитель посла США Ричард Миллс.
Он отметил, что утверждения России о том, что Соединенные Штаты и Запад эскалируют и затягивают этот конфликт, являются ложными.
Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд также сказала, что Россия обращается к Ирану за поставками БПЛА и, что является явным нарушением санкций ООН, к Северной Корее для поставок боеприпасов.
Россия созвала заседание Совета безопасности по Украине — третье за несколько дней — для обсуждения поставок иностранного оружия в Киев.
Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие страны передали Украине миллиарды долларов военной помощи.
Опубликовано: Светлана Репина
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