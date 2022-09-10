Израильский генерал готов возглавить атаку против «Хизбаллы»
В своей только что завершившейся должности главы командования тыла израильских вооруженных сил генерал-майор Ори Гордин отвечал за укрепление сети систем раннего предупреждения и укрытий на случай ракетных обстрелов.
Вскоре Гордин возглавит Северное командование, что поставит его в авангарде усилий Израиля по сдерживанию «Хизбаллы».
Считается, что во время обострения напряженности ливанская военизированная группировка обладает десятками тысяч ракет и ракет, способных нанести удар по любой точке Израиля.
Это затмевает любую угрозу, исходящую от палестинских военизированных группировок в Газе.
В интервью Associated Press Гордин сказал, что нет сомнений в том, что Израиль остается более могущественной стороной. Но он сказал, что «Хизбалла» тем не менее является могущественным врагом.
В течение нескольких месяцев «Хизбалла» угрожала нанести удар по израильским газовым платформам в Средиземном море, поскольку Израиль и правительство Ливана ведут переговоры при посредничестве США по поводу спорной морской границы.
Гордин сказал, что система противоракетной обороны «Железный купол» сыграла ключевую роль в минимизации потерь Израиля.
В последние годы Израиль значительно улучшил свою способность обнаруживать запуски ракет и с большой точностью предсказывать, где они приземлятся.
Опубликовано: Светлана Репина
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