Камилла стала женой Чарльза после Дианы, а теперь она будет королевой

Жена Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская, будет известна как королева-консорт — титул, который был получен с благословения королевы Елизаветы II после многих лет разногласий, еще до того, как она вышла замуж за принца Чарльза.

В то время как жена короля традиционно короновалась королевой, вопрос о том, какой титул будет носить Камилла, когда Чарльз станет королем, был сложным в течение многих лет.

Это было связано с чувствительностью к ее статусу его второй жены и волной горя, которая захлестнула Великобританию после гибели его бывшей жены, принцессы Дианы, в автокатастрофе в 1997 году.

Чарльз и королевская семья тщательно подошли к этому вопросу, помня о сохраняющемся общественном восприятии Камиллы как «третьего лишнего», который разрушил брак между Чарльзом и любимой принцессой.

Но на протяжении десятилетий Камилла покоряла большую часть британской общественности своей осмотрительностью, приземленным характером и верностью своему мужу.

Когда Камилла и Чарльз поженились на скромной гражданской церемонии в 2005 году, она на самом деле была новой принцессой Уэльской — титулом Дианы — но вместо этого она называла себя герцогиней Корнуольской.

Вопрос был решен, когда Елизавета заявила, что хочет, чтобы Камилла была известна как королева-консорт после того, как ее сын станет королем.

Это было одобрение, которое формально означало, что королевская семья приняла Камиллу в качестве уважаемого старшего члена, и широко рассматривалось как шаг Елизаветы, направленный на плавный переход к правлению Чарльза.