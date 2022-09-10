Елизавета II всегда любила одну породу собак, после ее смерти кому-то придется позаботиться о питомцах
У королевы Елизаветы практически всегда были собаки. Ее любимой породой были корги, которые стали символом Ее Величества.
В 2018 году умер корги Уиспер, но в 2021 году, когда ее муж принц Филипп был в больнице, королеве подарили двух щенков корги, Фегуса и Мьюика.
Фергус, щенок, умер всего два месяца спустя от порока сердца, но потом Ее Величеству подарили еще одного щенка от сына принца Эндрю и внучек принцесс Беатрис и принцессы Евгении, когда Филиппу исполнилось бы 100 лет.
Первое знакомство тогдашней принцессы Елизаветы со своей любимой породой собак произошло в 1933 году, когда ей было всего семь лет.
Ее отец, в то время герцог Йоркский, купил дочерям Элизабет и Маргарет корги по кличке Дуки. Потом к ней добавилась корги Джейн, а затем – два ее щенка, Кекерс и Кэрол.
На свой восемнадцатый день рождения в 1944 году принцесса Елизавета снова получила корги по имени Сьюзен в подарок от ее отца, уже короля Георга VI.
С момента своего восшествия на престол в 1952 году королева владела более 30 корги, которые, хотя иногда известны тем, что кусались и кусались, жили весьма роскошно.
В Букингемском дворце у собак была своя комната корги. Они спали в плетеных корзинах, где ежедневно меняли простыни. Их меню было обширным и включало в себя свежего кролика и говядину, приготовленные шеф-поваром-гурманом. На Рождество королева подарила своим собакам чулки, полные игрушек и печенья.
Хотя публике не совсем известно, куда будут переселены собаки, королевский корреспондент Виктория Арбитр сказала The Independent , что с ним будет все в порядке.
Опубликовано: Светлана Репина
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