Некоторые страны ЕС боятся репрессий со стороны России и противостоят плану по ограничению цен на газ

Европа хочет установить ограничение на цену российского природного газа, но это предложение встречает сопротивление со стороны стран, обеспокоенных тем, что Москва нанесет ответный удар, полностью прекратив поставки энергоносителя.

По крайней мере 10 из 27 членов Евросоюза хотят, чтобы ограничение оптовых цен было наложено на всех поставщиков газа по трубопроводам, а не только на Россию. В их число входят Польша, Греция и Италия.

Они обеспокоены тем, что президент Владимир Путин может полностью прекратить все поставки газа в Европу в отместку за то, что ЕС выделил Россию в своем плане.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии, которая получает большую часть своего газа и нефти из России, предупредил, что подобные действия в отношении Москвы приведет к быстрой реакции.

По словам Петера Сийярто, если бы ценовые ограничения были введены исключительно в отношении российского газа, это, очевидно, привело бы к немедленному прекращению его поставок.

Министр энергетики Бельгии сказал, что намерение в первую очередь состоит в том, чтобы снизить цены. Ограничение поставок только российского газа не приведет к снижению цен.

Предложенное ограничение на цены на газ является частью пакета мер ЕС, направленных на облегчение домохозяйствам и предприятиям от резкого роста цен на энергию и обеспечение поставок топлива до того, как спрос вырастет зимой.

Путин раскритиковал план ЕС, назвав это «глупостью» и заявив, что это приведет только к повышению цен. В то же время российский лидер пригрозил отрезать всех существующих покупателей, которые согласились бы с установлением западными ценовыми ограничениями экспорта энергоресурсов.