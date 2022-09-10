МОК может запретить спортсменам из Индии выступать под флагом своей страны
Спортсменам из Индии не будет разрешено соревноваться под именем и флагом страны на Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, если национальный олимпийский комитет (НОК) не решит вопросы управления в течение следующих трех месяцев.
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета объявил в четверг последнее предупреждение НОК Индии.
Причиной послужили продолжающиеся внутренние споры, недостатки управления и судебные дела.
Правление рассмотрит вопрос о немедленной приостановке деятельности НОК на своем следующем заседании в декабре, если комитет не решит эти вопросы.
В частности, в соответствии с Олимпийской хартии раз в четыре года должны проводиться выборы в Национальный Олимпийский комитет любой страны.
Правление МОК заявило, что выборы в Индии, запланированные на декабрь 2021 года раз в четыре года, не проводились.
В случае отстранения индийские спортсмены больше не смогут представлять страну и соревноваться под флагом и названием страны на Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях.
В прошлом спортсмены из отстраненных НОК соревновались независимо или как нейтральные спортсмены.
Опубликовано: Светлана Репина
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