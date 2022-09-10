Дубай строит гигантский мега-курорт в форме Луны за 5 миллиардов долларов

Канадская архитектурная компания Moon World Resorts объявила о планах строительства курорта стоимостью 5 млрд долларов в Дубае, по форме напоминающего Луну.

Территория вокруг лунной поверхности курорта, получившая название «лунная колония», предназначена для того, чтобы вызвать ощущение пребывания на поверхности Луны.

Посетители могут запланировать бронирование одной из 300 частных бутик-резиденций, известных как небесные виллы, которые будут размещены в дискообразной надстройке главного здания.

Гости могут воспользоваться ночным клубом, центром мероприятий, общественным лаунджем, спа-центром и даже собственным «лунным шаттлом», который доставит в любую точку отеля.

Есть также планы, что структура будет служить центром для космических агентств и их астронавтов, планирующих свои будущие полеты в космос.

Общее строительство планируется построить в течение двух лет, и по завершении оно будет иметь высоту более 735 футов.

Когда проект будет завершен, ожидается, что он с комфортом разместит не менее 2,5 миллионов посетителей.

Авторы проекта считают, что это будет крупнейший и самый успешный современный туристический проект в регионе MENA, который удвоит ежегодные туристические посещения Дубая благодаря его глобальной привлекательности, узнаваемости бренда и уникальным многочисленным интегрированным предложениям.