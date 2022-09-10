Украина готова снабжать Польшу электроэнергией, чтобы помочь снизить использование угля

Украина готова поставлять в Польшу электроэнергию и помочь сократить использование угля для производства электроэнергии в свете ожидаемого энергетического кризиса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Речь шла о военной и энергетической безопасности на фоне усилий региона по сокращению своей зависимости от российских источников энергии.

На совместной пресс-конференции Моравецкий сказал, что Польша ввозит уголь со всего мира из-за эмбарго на поставки из России.

По его словам, если Польша не будет сжигать его на своих электростанциях, она могла бы использовать немного энергии из Украины, если это возможно.

Лидеры также обсудили способы срочного облегчения транспортного потока на пограничных переходах в связи с задержкой грузовиков, ожидающих пересечения с обеих сторон, но в основном для въезда в Польшу.

При этом Моравецкий напомнил, что Еврокомиссия еще не предоставила Украине миллиарды евро финансовой поддержки, обещанной летом.

Он также поблагодарил Владимира Зеленского за понимание и готовность оказать необходимую помощь в короткие сроки.