Китайца спасли после того, как он 2 дня дрейфовал на улетевшем воздушном шаре

Мужчину в Китае спасли через два дня после того, как он пропал без вести во время сбора кедровых орехов на водородном баллоне.

40-летний Ху Юнсюй потерял контроль над своим воздушным шаром и улетел во время работы в китайской провинции Хэйлунцзян в воскресенье.

Он работал с коллегой, которому удалось спрыгнуть в безопасное место до того, как воздушный шар унесло ветром.

На следующее утро спасатели смогли связаться с Ху по телефону и рассказать ему, как медленно сдуть воздушный шар и безопасно приземлиться.

В конце концов он приземлился в лесу во вторник около 9 часов утра на расстоянии более 300 километров, недалеко от границы с Россией.

Поисковая группа, состоящая из более чем 500 полицейских и пожарных, обнаружила воздушный шар Ху, застрявший на дереве.

Мужчина получил незначительные травмы, у него болит спина. Он рассказывает, что во время полета замерз, его мучил голод. Сейчас он восстанавливается в больнице.

Сообщается, что опыт Ху не является чем-то необычным среди сборщиков кедровых орехов, поскольку использование водородных или гелиевых баллонов для этого типа работы было нормой в Китае.