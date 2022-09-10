Президент Турции предлагает России отправлять товары через черноморский коридор

Президент Турции Тайип Эрдоган будет призывать Москву отправлять товары через черноморский коридор, поддерживаемый ООН.

Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным во время встречи, запланированной на следующую неделю.

Экспортный коридор призван предотвратить глобальный продовольственный кризис, гарантируя безопасный проход судов в украинские порты и из них, позволяя им перевозить десятки миллионов тонн зерна, которые были заблокированы на Украине.

В среду Путин выдвинул идею ограничения соглашения, учитывая, что оно поставляет зерно, другие продукты питания и удобрения в Евросоюз и Турцию, а не в бедные страны.

Соглашение, подписанное Украиной, Россией, Турцией и ООН, также облегчает российский экспорт. Но Москва говорит, что западные страны недостаточно делают для облегчения логистических трудностей, с которыми сталкиваются российские корабли из-за введенных санкций.

Эрдоган сказал, что корабли через коридор идут либо в развитые, либо в развивающиеся страны. Он предположил, то по этой причине Путин не отправляет российскую продукцию таким путем.

Он отметил, что если начнет поступать российское зерно, Турция будет отправлять это зерно, другие продукты, все до тех пор, пока они не дойдут до бедных африканских стран.

При этом Эрдоган сказал, что Путин прав, жалуясь на то, что зерно идет в богатые страны.