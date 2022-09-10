Индия и Китай отводят войска от точки конфликта в Гималаях

Индийские и китайские солдаты начали отход от еще одной точки трения вдоль их спорной гималайской границы после встречи между высшими военачальниками обеих сторон.

Министерство обороны Индии сообщает, что согласно консенсусу, достигнутому на 16-м раунде встречи на уровне командующего индийско-китайским корпусом, индийские и китайские войска в районе Гогра-Хотспрингс начали разъединение.

В Министерстве обороны Китая отметили, что этот шаг способствует миру и спокойствию в приграничных районах. По информации индийского МИД, отход обеих сторон будет завершен к 12 сентября.

Сообщается, что стороны договорились о прекращении передового развертывания в этом районе поэтапным и скоординированным образом, что приведет к возвращению войск обеих сторон в свои соответствующие районы.

Военные командиры с обеих сторон провели 16 раундов переговоров с тех пор, как летом 2020 года вспыхнули самые ожесточенные за более чем сорок лет столкновения между двумя странами.

Это также наиболее значительная попытка снизить напряженность, поскольку в августе прошлого года обе стороны отвели войска из другого спорного пограничного пункта.

Процесс разъединения будет медленным и поэтапным, поскольку обе стороны не могут договориться о деталях.

Китай не поддерживает полный отход от точек трения, на котором настаивает Индия. Там предлагают оставить только резервные войска и технику сразу за спорными районами.