Индия вводит дополнительный налог на экспорт риса, усиливая продовольственный кризис

Индия, крупнейший в мире экспортер риса, ввела 20%-ный налог на поставки некоторых сортов риса, что может усугубить продовольственный кризис.

Индия также запретила экспорт 100% дробленого риса, который в основном используется в качестве корма для животных.

По данным информационных агентств, на посевы риса в Индии повлияло отсутствие осадков в некоторых районах в этом году.

По информации Министерства сельского хозяйства США, на Индию приходится около 40% мирового экспорта риса.

Ожидается, что меры страны по взиманию нового налога на некоторые сорта риса при одновременном ограничении дробленого риса подтолкнут цены на основное зерно на фоне роста цен на продукты питания во всем мире

Крупнейшими импортерами риса в мире являются Китай и Филиппины. Цены на пшеницу и кукурузу в этом году выросли из-за ситуации в Украине, но цены на рис оставались относительно стабильными.

Б. В. Кришна Рао, президент Ассоциации экспортеров риса Индии, с введением этой пошлины поставки индийского риса станут неконкурентоспособными на мировом рынке.

Рао полагает, что в этом случае покупатели переместятся в Таиланд и Вьетнам. Они являются вторым и третьим экспортером риса в мире.