Apple ушла из России в марте, но россияне нашли способ покупать iPhone 14

Министр торговли и промышленности России Денис Мантуров заявил, что россияне могут покупать iPhone 14 за счет параллельного импорта, несмотря на уход Apple из страны.

Россия легализовала параллельный импорт в мае, спустя несколько месяцев после массового ухода крупных компаний.

Система позволяет ритейлерам поставлять товары в страну без разрешения владельца товарного знака. К августу такие продажи на сером рынке достигли почти 6,5 млрд долларов.

Несмотря на то, что Apple приостановила продажи своей продукции в России, некоторым продавцам удалось получить новые модели через программу параллельного импорта.

В четверг российская мобильная сеть МТС начала принимать предзаказы на недавно выпущенный iPhone 14 на своем сайте.

Цены начинаются от 84 990 рублей (1382 доллара). Оператор предупреждает, что доставка устройства может занять до 120 дней.

Apple анонсировала iPhone 14 7 сентября. Телефон поставляется с бесплатной двухлетней подпиской на спутниковую службу, которая позволяет пользователям совершать экстренные вызовы, даже если у них нет Интернета или сотовой связи.

Среди других новых функций телефона — постоянно включенный экран и датчик силы, который может определить, попал ли пользователь в автомобильную аварию.